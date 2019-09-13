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Слепышев: понравилась узкая площадка, я за такой формат во всей лиге

Слепышев: понравилась узкая площадка, я за такой формат во всей лиге
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

«Несложных игр со СКА не бывает, каждая игра принципиальная. Хорошая борьба, интересная, хорошая игра, быстрая. Удивился ли своему голу? Ну как, удивился? Быстро бросил, площадка маленькая, сказали сыграть больше через ворота. Бросок — и забил. Не ждал, пока вратарю перекроют видимость, ждал передачи от Киселевича. Он хорошо сыграл, не стал набрасывать, а сыграл через меня. А я уже сыграл на ворота.

Не думаю, что мы начали скомканно, повели — 1:0. А первые смены… Питер играет дома, опять же, площадка. Мы на предсезонке вообще на канадской площадке не играли. Потом привыкли, вспомнили. Понравилась узкая площадка, я за такой формат площадки во всей лиге», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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