«Флорида» заключила контракт с белорусским защитником Колячонком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил контракт новичка с белорусским защитником Владиславом Колячонком, сообщается в «твиттере» агентства Дэна Мильштейна.

В минувшем сезоне 18-летний защитник сыграл 53 матча в регулярном чемпионате юниорской лиги Онтарио за «Флинт Файрбёрдз». На счету Владислава — четыре заброшенные шайбы и 25 результативных передач при показателе полезности «-23» и 44 штрафных минутах.

Колячонок был выбран «пантерами» на драфте 2019 года Национальной хоккейной лиги во втором раунде под общим 52-м номером. Белорусский защитник за карьеру принял участие в двух юниорских чемпионатах мира (2018, 2019), в общей сложности набрав 7 (2+5) очков в десяти матчах.