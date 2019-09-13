«Флорида» заключила контракт с белорусским защитником Колячонком
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил контракт новичка с белорусским защитником Владиславом Колячонком, сообщается в «твиттере» агентства Дэна Мильштейна.
В минувшем сезоне 18-летний защитник сыграл 53 матча в регулярном чемпионате юниорской лиги Онтарио за «Флинт Файрбёрдз». На счету Владислава — четыре заброшенные шайбы и 25 результативных передач при показателе полезности «-23» и 44 штрафных минутах.
Колячонок был выбран «пантерами» на драфте 2019 года Национальной хоккейной лиги во втором раунде под общим 52-м номером. Белорусский защитник за карьеру принял участие в двух юниорских чемпионатах мира (2018, 2019), в общей сложности набрав 7 (2+5) очков в десяти матчах.
Белорус Колячонок — о драфте юниоров НХЛ: просто ждал, кто в меня поверит
- 13 сентября 2019
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