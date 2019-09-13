И. Воробьёв: в «Металлурге» сложная ситуация с травмами. Потеряли Тимкина

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2) отметил, что в уральской команде сложилась тяжёлая ситуация с количеством травмированных игроков.
«Ак Барс» — с победой. В принципе, сегодня частями было то, что мы хотим видеть, второй и третий периоды были рабочие. Мы вызвали двух молодых ребят из ВХЛ, они добавили скорости и движения, что важно в современном хоккее. У нас есть проблемы, и удача отвернулась в моменте с голом. Ребятам сказал, что через работу мы должны развернуть её в свою сторону.
У нас, в принципе, не много народу, ребята играют с травмами. Женьку Тимкина мы потеряли, пока не знаем насколько. Ситуация с травмами сложная. Постма? Мы решили пойти в шесть защитников с теми, кто играл. Это не травма», — цитирует Воробьёва пресс-служба казанского клуба.
- 13 сентября 2019
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