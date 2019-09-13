Патрик Ивз и Райан Кеслер не сыграют за «Анахайм» в сезоне-2019/20

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей заявил, что Патрик Ивз и Райан Кеслер пропустят сезон.

35-летний Кеслер в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-19" и 44 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру.

В октябре 2017 года Ивз оказался в больнице с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Из-за лечения в позапрошлом сезоне он сыграл только в двух матчах. 35-летний канадский нападающий пропустил больше года. Он не выходил на лёд с 13 октября 2017 года по 2 ноября 2018-го. В минувшем сезоне Патрик сыграл семь матчей в НХЛ и очков не набрал.