Патрик Ивз и Райан Кеслер не сыграют за «Анахайм» в сезоне-2019/20
Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей заявил, что Патрик Ивз и Райан Кеслер пропустят сезон.
35-летний Кеслер в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-19" и 44 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру.
В октябре 2017 года Ивз оказался в больнице с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Из-за лечения в позапрошлом сезоне он сыграл только в двух матчах. 35-летний канадский нападающий пропустил больше года. Он не выходил на лёд с 13 октября 2017 года по 2 ноября 2018-го. В минувшем сезоне Патрик сыграл семь матчей в НХЛ и очков не набрал.
Форвард «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и может завершить карьеру
- 13 сентября 2019
-
23:41
-
23:19
-
23:15
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:08
-
22:06
-
21:47
-
21:44
-
21:33
-
21:15
-
20:58
-
20:42
-
20:30
-
20:18
-
20:06
-
19:36
-
19:33
-
19:19
-
19:08
-
18:39
-
18:19
-
18:00
-
17:47
-
17:32
-
17:17
-
16:46
-
16:31
Партнерский контент