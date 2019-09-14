Галиев: нельзя было ударить в грязь лицом перед Билялетдиновым

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Очень долго ждали матча дома, мы соскучились, город соскучился, болельщики тоже. Спасибо всем болельщикам, кто пришёл сегодня, устроили аншлаг. Было очень много эмоций, это нам помогало. Хорошая, интересная игра, тяжёлая – мы знаем, что у «Магнитки» непростая ситуация, они боролись, бились. Мы где-то выдержали в конце, забили важный гол в большинстве и довели дело до победы.

Пропущенный гол? Посмотреть надо повтор, соперник вышел в ноль. Мы были собраны, понимали, что осталась минута, был шанс забить, приложили все усилия. Некрасивый гол такой – поборолись, шайба отскочила к Данису (Зарипову. – Прим. «Чемпионата»), и он уже забил.

Слеза не упала, когда поздравляли Зинэтулу Билялетдинова? Эмоции, конечно, были, зашкаливали, у всех, кто с ним работал. Большое спасибо ему за всё, что он сделал для меня, для команды, очень многое дал. Эмоции сегодня были сильные, нельзя было ударить в грязь лицом перед ним. Думаю, все всё понимали.

Тренер сказал, что были ошибки из-за эмоций? Я думаю, эмоции были, потому что мы так ждали этой первой домашней игры. Прошлый сезон прошёл не очень, но мы его забыли. Много ребят новых и в коллективе, и тренерский штаб новый. У нас много эмоций и амбиций в этом году», — приводит слова Галиева пресс-служба казанского клуба.