Викстранд: Рейдеборн сделал лучший сейв недели и спас «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Это был не самый наш лучший матч. Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея. Нам есть над чем поработать.Ошибки – это адаптация к новой системе или индивидуальные промахи? Это индивидуальные ошибки. Нужно играть аккуратнее в таких моментах. Может быть, ребята нервничали из-за первой игры дома.

Сейв Рейдеборна? Адам сделал очень классный сейв. Он спас нас. Возможно, лучший сейв недели, но мы знаем, что он отличный вратарь.

Мой гол? Зарипов отдал мне классный пас. Я бросил, как хотел, и здорово, что я помог команде. У меня отличные партнеры, они дают мне шайбу и создают моменты, так что мне всё нравится», — приводит слова Викстранда пресс-служба казанского клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».