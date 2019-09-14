Панарин — о контракте на $ 81,5 млн: не поверил бы никогда, что так всё будет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин признался, что в детстве не мог представить, что в будущем он станет самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.
«Поверил бы я, если бы 15-20 лет назад мне маленькому рассказали, что стану самым высокооплачиваемым спортсменом России? А так и есть, что ли? Прям всей России? Не знал. Конечно, не поверил бы. Но помечтал бы об этом.
Когда Брагин меня взял первый раз в сборную, это был последний год, когда я мог сыграть в молодёжных сборных. До этого я даже в регионах в сборных не был! Я был дрыщом, самым маленьким. Меня особо никто не знал.
Потом Сергей Юрьевич Гомоляко меня взял в первую команду. И после первого же матча ко мне подошёл агент. Но я отказался от него. Потом ещё года три без агента был.
Конечно, не поверил бы никогда, что так всё будет. Но сейчас всё нормально. Причём это незаметно случилось. Сперва добиваешься чего-то одного, потом другого и так далее», — сказал Панарин в интервью YouTube каналу Commandos.
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