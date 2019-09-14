Крылов: отстаньте уже от Щербака. Он хороший парень, старается

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о трудностях с составом на старте сезона.

«Устраивает ли меня качество игры «Авангарда»? Послушайте, сейчас оценивать рановато. Начало сезона, много новых игроков. И очень много травмированных. Поэтому сейчас меня больше радует атмосфера в команде. Один за всех и все за одного. Будем из этой ситуации все вместе выходить.

Сложнее ли сейчас, чем год назад, когда состав тоже серьёзно обновился? Мне кажется, что в каждом сезоне — разные ситуации. Особенно при появлении такого количества новых игроков. Поэтому сейчас идёт период притирки. Хоть и был проведён подготовительный период, ожидать какой-то сыгранности рановато.

Почему к Никите Щербаку у многих было пристальное внимание в ходе предсезонки? Ну вот, вы опять, отстаньте уже от Щербака. Хороший он парень, старается. Всё придет», — приводят слова Крылова «Известия».