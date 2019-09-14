Проворов: счастлив, что ещё шесть лет проведу в «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о подписании шестилетнего контракта с клубом. По условиям соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $ 6,75 млн.

«Да, я чувствую, что гора с плеч свалилась. Процесс затянулся надолго, но теперь всё позади. Я верил, что мы договоримся к первому же дню тренировочного лагеря. Потому что обсуждение контракта шло в конце сезона, всё лето. Но обе стороны стремились успеть именно к этой дате. Переговоры шли между моим агентом Марком Гандлером и генменеджером Чаком Флетчером. Ну а я — хоккеист, вся моя работа — на льду.

Я счастлив, что ещё шесть лет проведу в «Филадельфии». Отличная организация, игроки, тренерский штаб. Мы постараемся больше побеждать, проходить как можно дальше в плей-офф — и верим, что завоюем Кубок Стэнли», — приводит слова Проворова пресс-служба НХЛ.