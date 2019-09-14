Варнаков: даже при счёте 1:4 я был спокоен и не нервничал

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Нижегородский клуб одержал домашнюю победу со счётом 6:5 ОТ, отыгравшись с 1:4.

«Была быстрая игра. Итоговому счёту и тому, как складывалась игра удивляться не стоит. Для «Торпедо» последние полтора года такие матчи — не редкость, когда мы много пропускаем, но и много забиваем. Поэтому мы и не бросаем играть – знаем, что можем отыграться. Даже при счёте 1:4 я был спокоен и не нервничал. Две победы в овертайме – это, безусловно, показатель характера команды», — приводит слова Варнакова пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.