Марнер согласовал с «Торонто» шестилетний контракт на $ 65,3 млн

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, согласовал условия нового шестилетнего соглашения с клубом, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Игрок будет получать за сезон около $ 10,9 млн.

Ранее сообщалось, что «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму в $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. По информации СМИ, Марнер хотел подписать «контракт-мост» на сумму около $ 30 млн и сроком на три года.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.