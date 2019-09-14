Марнер согласовал с «Торонто» шестилетний контракт на $ 65,3 млн
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, согласовал условия нового шестилетнего соглашения с клубом, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Игрок будет получать за сезон около $ 10,9 млн.
Ранее сообщалось, что «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму в $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. По информации СМИ, Марнер хотел подписать «контракт-мост» на сумму около $ 30 млн и сроком на три года.
В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
Райлли — о контракте Марнера: не наша забота, этим должен заниматься менеджмент
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