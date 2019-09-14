Юбердо: Бобровский поможет выигрывать матчи для «Флориды Пантерз»

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо прокомментировал переход российского вратаря Сергея Бобровского в его команду.



«Бобровский – это топ-вратарь НХЛ, такого всегда здорово иметь в составе. Неприятно терять Роберто Луонго. Он был классным вратарём и другом. Это всегда сложно, но я чувствую, что Бобровский находится в расцвете своей формы. Он поможет побеждать, даже если мы не будем показывать своей лучшей игры. В новом сезоне нам потребуются его навыки, и я уверен, что он будет готов к этой задаче.



Это вратарь, который напрямую влияет на результаты матчей. Возможно, благодаря Сергею мы одержим на четыре, пять побед больше, а это всё, что нам надо», — приводит слова Юбердо пресс-служба НХЛ.

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