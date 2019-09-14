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Евгений Малкин: я еще не закончил в «Питтсбурге»

Евгений Малкин: я еще не закончил в «Питтсбурге»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свои ожидания от нового сезона НХЛ.

«Это был не самый удачный и хороший год. Я не совсем доволен его итогами. Новый сезон – новый вызов для меня. Хочу вновь вернуться на пик своей формы, показать лучшую игру. Хочу показать всем, что ещ' не закончил с хоккеем. Хочу показать все — катание, голы, игру в защите, вбрасывания. Я немного похудел и чувствую себя прекрасно.

Я хочу быть лидером в команде. У нас отличная команда, есть шансы побеждать. Конечно, впереди у меня не так много времени в НХЛ, но я собираюсь воспользоваться этим временем по максимуму», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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