В Китае с ошибками написали слова «Трактор» и «КХЛ» на табличке для автобуса

В китайском городе Шэнчьжэне организаторы не смогли правильно написать латиницей название хоккейного клуба «Трактор» и аббревиатуру КХЛ, которые были необходимы для информационной таблички автобуса. Вместо привычного написания на бумаге значились слова «HKL-Tarktor» — об этом в своём «инстаграме» сообщил журналист Евгений Михайлов.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».



Челябинская команда 14 и 15 сентября проведёт в Китае два матча с «Куньлунь Ред Стар». Напомним, что «Трактор» с трудом добрался до Шэньчжэня из-за проблем с авиаперелётом.