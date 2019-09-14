В Китае с ошибками написали слова «Трактор» и «КХЛ» на табличке для автобуса
В китайском городе Шэнчьжэне организаторы не смогли правильно написать латиницей название хоккейного клуба «Трактор» и аббревиатуру КХЛ, которые были необходимы для информационной таблички автобуса. Вместо привычного написания на бумаге значились слова «HKL-Tarktor» — об этом в своём «инстаграме» сообщил журналист Евгений Михайлов.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Челябинская команда 14 и 15 сентября проведёт в Китае два матча с «Куньлунь Ред Стар». Напомним, что «Трактор» с трудом добрался до Шэньчжэня из-за проблем с авиаперелётом.
КХЛ прокомментировала ситуацию с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Шэньчжэне
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