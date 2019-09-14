Сможет ли «Сибирь» помешать «Витязю» вернуться на первое место Запада?

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»;
— «Салават Юлаев» — «Амур»;
— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Северсталь» — «Динамо» М;
— «Витязь» — «Сибирь»;
— «Спартак» — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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