Сможет ли «Сибирь» помешать «Витязю» вернуться на первое место Запада?

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»;

— «Салават Юлаев» — «Амур»;

— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;

— «Северсталь» — «Динамо» М;

— «Витязь» — «Сибирь»;

— «Спартак» — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.