Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Сибирь» помешать «Витязю» вернуться на первое место Запада?

Сможет ли «Сибирь» помешать «Витязю» вернуться на первое место Запада?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»;
— «Салават Юлаев» — «Амур»;
— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Северсталь» — «Динамо» М;
— «Витязь» — «Сибирь»;
— «Спартак» — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

СКА нужно учиться у «Торпедо». В Нижнем сыгран пока лучший матч сезона КХЛ
А в Питере «армейское» дерби прошло скучно и без интриги.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент