«Трактор» объявил состав на первый матч с «Куньлунем»

Тренерский штаб «Трактора» определил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 10:00 мск. Завтра, 15 сентября, команды встретятся снова на площадке китайского клуба.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Глинкин — Попов — Кручинин;
Сергиенко — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Калинин — Ясинский, Ерофеев — Шолохов — Тридчиков.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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