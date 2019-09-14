Панарин: раньше переживал, когда называли дрищом. Сейчас — пофиг

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в детстве переживал по поводу своей комплекции.
«Конечно, в детстве меня называли дрищом. С весом всегда были проблемы. Главное, резким быть: хрясь раз сильно — и всё! Конечно, я переживал по этому поводу, а сейчас мне пофиг на самом деле. А раньше мне всегда говорили: «Тебе нужен вес, надо набирать вес, так не получится играть в хоккей, все большие тебя прижмут», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу Commandos.
Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.
Ранее стало известно, что Панарин начнёт тренировочный лагерь в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.
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