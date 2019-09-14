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Марнер заработает $ 31 млн за первые два года по новому контракту с «Торонто»

Марнер заработает $ 31 млн за первые два года по новому контракту с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны детали нового контракта нападающего Митчелла Марнера с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает Puck Media.

Форвард заключил шестилетний договор со среднегодовой зарплатой в размере $ 10,893 млн. 22-летний канадец заработает в общей сложности $ 65,358 млн, при этом почти $ 61 млн придётся на бонусы. За первый сезон по новому контракт нападающий заработает $ 16 млн, за второй — $ 15 млн.

1-й год: базовая зарплата — $ 700 тыс., подписной бонус — $ 15,3 млн;
2-й год: базовая зарплата — $ 700 тыс., подписной бонус — $ 14,3 млн;
3-й год: базовая зарплата — $ 750 тыс., подписной бонус — $ 9,608 млн;
4-й год: базовая зарплата — $ 750 тыс., подписной бонус — $ 7,25 млн;
5-й год: базовая зарплата — $ 750 тыс., подписной бонус — $ 7,25 млн;
6-й год: базовая зарплата — $ 750 тыс., подписной бонус — $ 7,25 млн.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) очками в семи играх.

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