Пашков — о СКА: класс команды снизился, не всё хорошо с вратарской линией

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА (0:3).



«Конечно, ещё только начало сезона, команды разгоняются, пока находятся не в лучшем виде. Но достаточно определённо можно сказать, что СКА в течение двух лет потерях многих ведущих игроков. Класс команды снизился, плюс не всё хорошо с вратарской линией. Хелльберг травмирован, а Кочетков, несмотря на все способности, пока не дотягивает до уровня своих предшественников. Могла сказаться и смена тренера, но вряд ли она сыграла большую роль. СКА — управляемая команда. Главное — потеря состава. Трудно узнать того же Барабанова без его прошлых партнёров.



ЦСКА сохранил состав, хорошо выглядел Сорокин, отыгравший со СКА на ноль. Единственная проблема московских «армейцев» — второй, постчемпионский сезон. Это вопрос психологический, всё зависит от психологии игроков. Здесь должен хорошо поработать тренерский штаб, капитан команды, её костяк. Второй сезон всегда проходят тяжелее. По накатанной уже не пойдёшь, надо постоянно трудиться. Но проблемы СКА гораздо серьёзнее. Они решаются не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

СКА нужно учиться у «Торпедо». В Нижнем сыгран пока лучший матч сезона КХЛ А в Питере «армейское» дерби прошло скучно и без интриги.