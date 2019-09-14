Максим Соколов вернулся к работе в системе СКА после трагедии в семье

Бывший голкипер сборной России, а ныне тренер вратарей «СКА-1946» Максим Соколов возобновил тренировки. В июне нынешнего года в семье Соколова произошла трагедия — его жену убили, а одним из подозреваемых числился младший сын.



«Да, Максим Соколов действительно включён в тренерский состав на нынешний сезон. Он выходит на тренировки. Всё в рабочем порядке. Его эмоциональное состояние в данном случае — это личное», — приводит слова пресс-атташе «СКА-1946» Михаила Юрина «Комсомольская правда».



Соколов сейчас числится тренером вратарей в «СКА-1946». Игрокам говорить о наставнике строго запретили. От комментариев по поводу работы Соколова отказались почти все хоккеисты.



47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов — 2005, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.

Убита жена экс-вратаря сборной России Соколова, возможный убийца — сын