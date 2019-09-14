Панарин: отношение к еде нехорошее — пережрал в своё время

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как относится к еде.



«У меня сейчас к еде отношение не особо хорошее. Видимо, пережрал в своё время. Уже не хотел есть, но пихал в себя постоянно. Мне уже лет в 12 протеин давали пить, а ведь это же ненормально. Хотелось пробиваться куда-то, но мне в своё время говорили, что шансов мало, поскольку маленький и худой», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу Commandos.



Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.



Ранее стало известно, что Панарин начнёт тренировочный лагерь в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.

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