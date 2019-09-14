Кросби: Малкин не хочет сдаваться и многого ждёт от себя
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил нападающего команды Евгения Малкина, вместе с которым они завоевали три Кубка Стэнли.
«У каждого могут быть разные периоды во время сезона. С некоторыми спадами удаётся легко справиться, с некоторыми надо работать. Малкин постоянно трудился, как и другие ребята, которые столкнулись с разными ситуациями в прошлом сезоне. Думаю, каждый из нас сейчас начинает всё с чистого листа. И все рады этому. Малкин не хочет сдаваться, он многого ждёт от себя. Джино рад, что у него есть шанс начать всё заново», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
В 68 играх минувшего регулярного чемпионата 33-летний Малкин набрал 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25» и 89 минутах штрафа.
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