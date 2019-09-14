Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» обыграл «Куньлунь» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

«Трактор» обыграл «Куньлунь» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» провёл выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1. Челябинская команда одержала четвёртую победу в последних пяти матчах.

Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в концовке первого периода стараниями ведущего звена, а результативным броском отметился Эндрю Кэлоф. На 38-й минуте преимущество гостей укрепил Ессе Виртанен. На последней минуте встречи хоккеисты «Куньлуня» не позволили голкиперу «Трактора» Василию Демченко оформить «сухарь» — заброшенную шайбу на свой счёт записал Спенсер Фу.

Челябинская команда одержала четвёртую победу в нынешнем сезоне, а китайский клуб потерпел третье поражение. Завтра, 15 сентября «Куньлунь» и «Трактор» снова встретятся в Китае.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кэлоф (Гика, Седлак) – 18:02' (5x5)   0:2 Виртанен (Терещенко, Гика) – 37:10' (5x5)   1:2 Фу (Кракнелл, Вольски) – 59:42' (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент