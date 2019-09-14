«Трактор» обыграл «Куньлунь» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

«Трактор» провёл выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1. Челябинская команда одержала четвёртую победу в последних пяти матчах.



Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в концовке первого периода стараниями ведущего звена, а результативным броском отметился Эндрю Кэлоф. На 38-й минуте преимущество гостей укрепил Ессе Виртанен. На последней минуте встречи хоккеисты «Куньлуня» не позволили голкиперу «Трактора» Василию Демченко оформить «сухарь» — заброшенную шайбу на свой счёт записал Спенсер Фу.



Челябинская команда одержала четвёртую победу в нынешнем сезоне, а китайский клуб потерпел третье поражение. Завтра, 15 сентября «Куньлунь» и «Трактор» снова встретятся в Китае.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.