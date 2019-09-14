Козун: «Металлург» — крутая команда. Увы, пока только на бумаге

Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун оценил неудачное выступление команды на старте сезона. После возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьёва «Магнитка» проиграла три матча подряд.



«Непростой у нас отрезок сейчас, чувствуем, что потихоньку добавляем в игре, не так быстро, как хотелось бы, но всё же. Но самое важное — это как мы будем играть весной, а не сейчас. Надо сохранять позитив, брать хорошее, двигаться вперёд. Радикальных перемен после смены главного нет, все понимают, как мы играем и как можем играть. Мы крутая команда на бумаге, увы, пока только на бумаге. Надо будет ещё эту крутость доказать на льду. Потребуется время, но мы пройдём через это.



Не хотелось бы комментировать то, что было на предсезонке, поэтому опустим это, нам предстоит большая работа. Адаптация? Всё идёт своим чередом, никаких проблем, рад оказаться в такой классной команде», — цитирует Козуна «Спорт Бизнес Online».

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