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Марнер — о контракте на $ 65 млн с «Торонто»: я именно там, где и хочу быть

Марнер — о контракте на $ 65 млн с «Торонто»: я именно там, где и хочу быть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта. По условиям соглашения, канадский форвард заработает $ 65,3 млн.

«Я именно там, где и хочу быть, — перед величайшими хоккейными болельщиками в мире. С гордостью буду продолжать хоккейные традиции. Скоро увидимся», — написал Марнер на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. По информации СМИ, Марнер хотел подписать контракт-мост на сумму около $ 30 млн и сроком на три года.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф — 4 (2+2) очка в семи играх.

Марнер заработает $ 31 млн за первые два года по новому контракту с «Торонто»
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