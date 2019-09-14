Защитник минского «Динамо»: буду играть там, как распорядятся в кабинетах

Защитник системы минского «Динамо» Роман Дюков поделился мнением о своём будущем.



«Не знаю, где буду играть. У меня контракт с минским «Динамо», как они распорядятся там у себя в кабинетах, там и буду играть», — приводит слова Дюкова «Страница хоккея Беларуси».



Сегодня, 14 сентября, «зубры» вызвали хоккеиста из фарм-клуба — «Юности». В КХЛ Роман Дюков провёл принял участие в одном матче, в котором провёл на льду 11 минут 28 секунд. Защитник отыграл в матче с московским «Динамо» (2:3), нанёс два броска по воротам, заработав нейтральный показатель полезности и пять минут штрафа.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.