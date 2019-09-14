«Салават Юлаев» — «Амур»: в состав хозяев не попали Пашнин, Кадейкин и Солодухин

«Салават Юлаев» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе уфимского клуба отсутствуют защитники Михаил Пашнин и Алексей Семёнов, а также форварды Вячеслав Солодухин и Александр Кадейкин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Гареев — Сергеев, Амиров — Хохряков — Майоров;

Лисовец — Мухамадуллин, Баранов — Картаев — Гиматов.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Витасек — Йордан, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Васильев — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Файзуллин;

Корягин — Турбин, Горшков — Капитуров — Лазарев;

Александров, Язьков — Кузнецов — Величкин.