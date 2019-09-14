Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» — «Амур»: в состав хозяев не попали Пашнин, Кадейкин и Солодухин

«Салават Юлаев» — «Амур»: в состав хозяев не попали Пашнин, Кадейкин и Солодухин
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе уфимского клуба отсутствуют защитники Михаил Пашнин и Алексей Семёнов, а также форварды Вячеслав Солодухин и Александр Кадейкин.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Гареев — Сергеев, Амиров — Хохряков — Майоров;
Лисовец — Мухамадуллин, Баранов — Картаев — Гиматов.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Витасек — Йордан, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Файзуллин;
Корягин — Турбин, Горшков — Капитуров — Лазарев;
Александров, Язьков — Кузнецов — Величкин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент