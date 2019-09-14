Коваленко: обратились к президенту КХЛ с предложением ввести «правило 30 дней»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал, как организация планирует устранить новую проблему в регламенте лиги.
«Могу сказать, что на одной из рабочих групп с участием вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского наше предложение ужесточить правило с 60 до 30 дней обсуждалось. Мы акцентировали внимание на том, что оно позволит улучшить финансовую дисциплину в клубах, даст профсоюзу возможность более жёстко следить за ситуацией с долгами, воздействовать на неё. По-прежнему считаем, что в своё время АНО «Динамо» и «Адмиралу» удалось обанкротить клубы во многом благодаря тому, что из-за «правила 60 дней» они имели, по сути, четыре месяца на подготовку к уходу в тень.
К сожалению, нашему предложению, судя по дефициту информации у президента КХЛ, ход не был дан. Поэтому профсоюз принял решение официально обратиться к президенту лиги ввести «правило 30 дней». Уверены, что ужесточение регламента в данном вопросе пойдёт на пользу всем — и прежде всего самой лиге и профсоюзу. Готовы к диалогу, будем ждать официального ответа», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.
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