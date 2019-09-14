Гуськов: ещё рано говорить резкие слова о Кагарлицком

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов оценил игру нападающего СКА Дмитрия Кагарлицкого и голкипера питерской команды Петра Кочеткова.



«Кагарлицкий? Я бы не сказал, что его используют не должным образом, у него хорошее игровое время. Для Дмитрия все дороги открыты, и всё зависит от самого игрока. Но нельзя всё сваливать на Кагарлицкого: новая команда, новая обстановка, новые требования. От него ждут лидерских качеств, и здесь, скорее, психологический момент, ведь каждая команда — это живой организм, и Кагарлицкому здесь просто нужно прижиться. Он явно из числа тех хоккеистов, которым нужно время на притирку. По истечении пяти игр говорить резких слов о Дмитрии нельзя.



Кочетков? У любой команды есть определённая стратегия развития игроков. Мне трудно оценивать вливание молодых вратарей в команду, но я уверен, что у тренерского штаба СКА есть план развития. Мы увидим результат только по истечении какого-то времени, минимум полсезона. Не могу пока сказать, правильно ли они делают, что нагружают Кочеткова, этот момент целиком на совести тренерского штаба», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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