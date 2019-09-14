Форвард «Салавата» Баранов забил первый гол в КХЛ за секунду до конца периода

«Салават Юлаев» и «Амур» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Уфе. После первого периода хозяева выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В конце первого периода уфимская команда вернула себе лидерство в счёте после точного броска нападающего Ильи Баранова. Форвард, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Тороса», забросил первую шайбу в КХЛ, отметившись точным броском за секунду до конца первого игрового отрезка.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
Уфимский клуб вышел на лёд в следующем составе:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Гареев — Сергеев, Амиров — Хохряков — Майоров;
Лисовец — Мухамадуллин, Баранов — Картаев — Гиматов.
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