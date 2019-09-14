Защитник «Салавата» Арзамасцев сделал суперсейв на последних секундах матча

«Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча закончилась со счётом 3:2.



В концовке «Амур» мог сравнять счёт, но «Салават» спас защитник Захар Арзамасцев. Игрок вытащил шайбу клюшкой из пустых ворот своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.