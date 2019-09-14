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Баранов: я безумно рад открыть счёт своим голам в КХЛ

Баранов: я безумно рад открыть счёт своим голам в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:2), где ему удалось отметиться дебютной шайбой в КХЛ.

«В принципе очень хороший матч. Должны были больше забивать раньше, моментов создавали много. Своё забили и потом в конце перетерпели.

Я безумно рад, что удалось открыть счёт голам в КХЛ. Спасибо ребятам за то, что поддерживали на протяжении игры и всего времени.

Перевод во второе звено? На самом деле, комфортно играть с любыми партнёрами. Мы просто поговорили с ребятами, как будем играть. Перетасовка звеньев – это решение тренерского штаба, поэтому я не могу его комментировать», — приводит слова нападающего официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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