Коледов: «Салават» мало бросает в большинстве, катаем шайбу полторы минуты

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (3:2).



«Хорошо начали матч, были моменты забить, как и в игре с «Автомобилистом», но реализация хромает, это видно. Потом было такое ощущение, как будто отдали игру сопернику, пропустили в большинстве. В третьем периоде забили гол и вырвали победу.



Не надломила ли команду пропущенная в большинстве шайба? Могу сказать за себя, а не за команду. Не могли забить сами, потом Харти забросил, но тут же пропустили в ответ. Нельзя сказать, что она надломила, но в голове эта шайба сидела.



На тренировках в большинстве всё получается хорошо, но в игре делаем что-то другое, отходим от плана. Моё мнение, мы мало бросаем в большинстве, больше катаем шайбу минуты по полторы передачами. Но, думаю, пока начало сезона, будем через игры улучшать большинство», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд