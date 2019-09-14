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Коледов: «Салават» мало бросает в большинстве, катаем шайбу полторы минуты

Коледов: «Салават» мало бросает в большинстве, катаем шайбу полторы минуты
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (3:2).

«Хорошо начали матч, были моменты забить, как и в игре с «Автомобилистом», но реализация хромает, это видно. Потом было такое ощущение, как будто отдали игру сопернику, пропустили в большинстве. В третьем периоде забили гол и вырвали победу.

Не надломила ли команду пропущенная в большинстве шайба? Могу сказать за себя, а не за команду. Не могли забить сами, потом Харти забросил, но тут же пропустили в ответ. Нельзя сказать, что она надломила, но в голове эта шайба сидела.

На тренировках в большинстве всё получается хорошо, но в игре делаем что-то другое, отходим от плана. Моё мнение, мы мало бросаем в большинстве, больше катаем шайбу минуты по полторы передачами. Но, думаю, пока начало сезона, будем через игры улучшать большинство», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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