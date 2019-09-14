Цулыгин: игроки «Салавата» сыграли не на себя, а на победу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:2).
«Соглашусь с тем, что было хорошее начало, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. При этом, скажем так, пропустили очень легкие и необязательные голы, которые чуть-чуть выбили из колеи. Ребята-молодцы, третий период перетерпели. Сыграли правильно – на победу, а не на себя, а так, чтобы выиграть эту игру. Молодцы, что победили», — приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба.
Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.
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