«Спартак» уступил «Сочи», Шикин оформил шат-аут
В Москве местный «Спартак» уступил хоккейному клубу «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей, у «Спартака» — пять поражений в семи матчах сезона.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол зрители увидели на 27-й минуте: удачный бросок удался нападающему «леопардов» Андрею Алтыбармакяну. Гол форварда «Сочи» стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер черноморского коллектива Дмитрий Шикин.
- 14 сентября 2019
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