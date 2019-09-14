«Витязь» дважды отыгрался и победил «Сибирь» по буллитам
Подмосковный «Витязь» на домашнем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
Счёт в матче открыли гости: на девятой минуте удачным броском отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающий Александр Шевченко и защитник Андрей Ермаков. На 49-й минуте «Витязь» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Илья Шинкевич. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где также не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок реализовал Павел Чернов.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Миловзоров, Логинов) – 09:10' (5x5) 1:1 Шевченко (Ержабек) – 28:18' (5x5) 1:2 Ермаков (Пельтола) – 35:07' (5x5) 2:2 Шинкевич (Лаюнен, Гребенщиков) – 48:56' (4x4) 3:2 Чернов – 65:00' ( ПБ)
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