«Витязь» дважды отыгрался и победил «Сибирь» по буллитам

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



Счёт в матче открыли гости: на девятой минуте удачным броском отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающий Александр Шевченко и защитник Андрей Ермаков. На 49-й минуте «Витязь» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Илья Шинкевич. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где также не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок реализовал Павел Чернов.