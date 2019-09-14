Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» дважды отыгрался и победил «Сибирь» по буллитам

«Витязь» дважды отыгрался и победил «Сибирь» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Счёт в матче открыли гости: на девятой минуте удачным броском отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающий Александр Шевченко и защитник Андрей Ермаков. На 49-й минуте «Витязь» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Илья Шинкевич. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где также не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок реализовал Павел Чернов.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Миловзоров, Логинов) – 09:10' (5x5)   1:1 Шевченко (Ержабек) – 28:18' (5x5)   1:2 Ермаков (Пельтола) – 35:07' (5x5)   2:2 Шинкевич (Лаюнен, Гребенщиков) – 48:56' (4x4)   3:2 Чернов – 65:00' ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент