Быков — о Кузнецове: НХЛ нужна нажива, за счёт кокаина или допинга — неважно

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о дисквалификации, наложенной НХЛ на российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Кузнецов получил только три матча дисквалификации, когда как ИИХФ дисквалифицировала форварда на четыре года.



«Пока НХЛ обособлена от всего мирового сообщества, они будут делать всё, что захотят. Если бы у них был контроль за допингом, как во всём мире, то этого бы просто не случилось. В Америке играют по своим правилам, им важно шоу, финансовая нажива. А каким образом, за счёт допинга или за счёт кокаина, не так важно. Поэтому какие могут быть комментарии? Многие хоккеисты — тоже люди и иногда попадают в эту ловушку искушений. К сожалению, такое случается.



В НХЛ на всех наплевать. У них свой бизнес-проект, своя этика. Они, как плохие грибники, ходят по лесу, собирают самые лучшие грибы и довольны. Ну а для Евгения важно, что он будет играть. Для него это станет уроком. Уверен, что Кузнецов переживал из-за того, что случилось. Это коснулось всего российского хоккея. Женя — умный парень, и он сделает правильные выводы».



НХЛ простила Кузнецова за наркотики. Это даже не наказание В ИИХФ действовали намного жёстче.