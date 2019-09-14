«Спартак» — «Сочи»: Кокарев и Алтыбармакян устроили зрелищный бой
В Москве местный «Спартак» уступил хоккейному клубу «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей, у «Спартака» — пять поражений в семи матчах сезона.
В третьем периоде драку устроили форвард хозяев Денис Кокарев и форвард черноморской команды Андрей Алтыбармакян.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол зрители увидели на 27-й минуте: удачный бросок удался нападающему «леопардов» Алтыбармакяну. Гол форварда «Сочи» стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер черноморского коллектива Дмитрий Шикин.
«Спартак» уступил «Сочи», Шикин оформил шат-аут
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