Зубов: Алтыбармакян старается, сегодня подрался неплохо

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил выигранный матч с московским «Спартаком» (1:0).



«Приятно было закончить наш нелёгкий выезд победой. Игра была напряжённая, в концовке появилась нервозность. Ребята получили опыт игры в экстремальной ситуации. Оба вратаря сегодня были на высоте. Нам повезло, что забили первыми. Игра „3 на 5“ сегодня была одним из ключевых моментов.



Алтыбармакян старается, сегодня подрался неплохо. Парень в каждой игре немного прибавляет. Мы довольны пока. Будет работать – будет получать больше времени», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол зрители увидели на 27-й минуте: удачный бросок удался нападающему «леопардов» Андрею Алтыбармакяну. Гол форварда «Сочи» стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер черноморского коллектива Дмитрий Шикин.



«Спартак» уступил «Сочи», Шикин оформил шат-аут