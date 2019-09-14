Зубов: Алтыбармакян старается, сегодня подрался неплохо

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил выигранный матч с московским «Спартаком» (1:0).
«Приятно было закончить наш нелёгкий выезд победой. Игра была напряжённая, в концовке появилась нервозность. Ребята получили опыт игры в экстремальной ситуации. Оба вратаря сегодня были на высоте. Нам повезло, что забили первыми. Игра „3 на 5“ сегодня была одним из ключевых моментов.
Алтыбармакян старается, сегодня подрался неплохо. Парень в каждой игре немного прибавляет. Мы довольны пока. Будет работать – будет получать больше времени», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол зрители увидели на 27-й минуте: удачный бросок удался нападающему «леопардов» Андрею Алтыбармакяну. Гол форварда «Сочи» стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер черноморского коллектива Дмитрий Шикин.
- 14 сентября 2019
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