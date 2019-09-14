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Алтыбармакян: подбодрили с Кокаревым друг друга после драки

Алтыбармакян: подбодрили с Кокаревым друг друга после драки
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:0).

«Выездная серия началась не очень, зато закончилась хорошо. Лучше хорошо закончить, чем начать.

Почему зарабатываю по очку за матч? Просто получается играть, могли где-то даже лучше сыграть. Хорошо, что выигрывать начали. Ну, как начали? Закончили поездку выигрышем.

Кокарев сказал: «Давай». Я ответил: «Давай». Но я ждал, пока он сбросит краги. Просто вдруг я сброшу, а он – нет. А нам уже не надо было удаляться, это больше им нужно было. Получилось так, подрались нормально вроде. Подбодрили друг друга после драки. В нынешнем хоккее у нас как-то мало драк, только на предсезонке все дерутся. А мне нравится. Смотреть. Сейчас вот поучаствовал. Тренер к драке отнёсся спокойно, это часть игры. Мы не пропустили от этого и не забили.

Блог на паузе? Да, пока сделали небольшой перерыв, дальше посмотрим, как всё будет развиваться. Пока решили заняться хоккеем.

Как оценю начало сезона? Скорее хорошо, чем плохо. Могли с «Витязем» лучше сыграть и с «Локомотивом». После нас Ярославль попёр, «Динамо» тоже. Может, мы им силы придали», — передаёт слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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