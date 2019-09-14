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«Миннесота» подписала контракт со Спёрдженом на $ 53 млн.

«Миннесота» подписала контракт со Спёрдженом на $ 53 млн.
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заключил новое соглашение с защитником Джаредом Спёрдженом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. 29-летний хоккеист подпись под контрактом на семь лет, с годовой зарплатой в $7,575 млн. Соглашение с нападающим начнёт действовать с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Спёрджен не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата, приняв участие во всех 82 встречах. Хоккеист записал на свой счёт 43 (14+29) балла при показателе полезности "-1" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 24 минут за игру. В плей-офф «Миннесота» не попала.

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