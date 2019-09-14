Разин: победа «Северстали» вымученная, но заслуженная

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).



«Согласен — мы провалили второй период. Начали хорошо, третий период провели практически весь в зоне соперника, но могли в концовке проиграть. Победа вымученная, но заслуженная. Ребят поздравляю.

Почему другие звенья отстают от звена Вовченко? Только в голах отстают… Работаем — дух победителя не приходит по щелчку. Играем хорошо, это отмечают все коллеги. Забивать надо побольше, относиться хладнокровнее к моментам. Пока получается только у Вовченко», — приводит слова Разина официальный сайт московской команды.



Первый период остался за командой Андрея Разина: две заброшенных шайбы записал на свой счёт нападающий Даниил Вовченко. В следующие 20 минут «Динамо» сумело сравнять счёт благодаря голам Ильи Круглова и Вадима Шипачёва, последний тем самым набрал уже 600-е очко в КХЛ. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где вратари сохранили свои ворота в неприкосновенности. В серии буллитов верх одержали хозяева, победный буллит реализовал Юрий Трубачёв.