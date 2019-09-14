Кузнецов — о скандале с кокаином: хочу двигаться вперёд и играть в хоккей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги скандала со своей допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин. НХЛ мягко отреагировала на ситуацию, выписав россиянину только три матча дисквалификации.
«Хочу двигаться вперёд. Единственное, что могу делать лучше всего, — играть в хоккей. Испытываю грустные эмоции из-за друзей, одноклубников, организации и болельщиков, которым пришлось узнать про меня такую новость. Однако постараюсь заплатить в ответ даже больше, чем люди дают мне прямо сейчас своей поддержкой», — приводит слова Кузнецова Washington Sun.
Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на четыре года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией.
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