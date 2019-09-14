Сергеев: чёрная форма «Салавата» — классная, придаёт шарм

Защитник уфимского «Салавата Юлаев» Артём Сергеев поделился впечатлениями от выигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:2).



«Мы старались придерживаться своего плана на игру, но второй период провели очень плохо. Поэтому и возникли такие проблемы. Спасибо болельщикам, которые поддержали. В Уфе прекрасная атмосфера: люди любят и болеют за нас, это здорово. Что касается альтернативной формы, то она у нас классная. Я думаю, что чёрный цвет придаёт дополнительный шарм», — приводит слова Сергеева официальный сайт КХЛ.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Салавата Юлаева».

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.