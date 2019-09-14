Кузнецов: я не плохой парень. Вы же меня знаете, я всегда улыбаюсь

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги скандала со своей допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин.



«Как я буду возвращать доверие команды? Это останется между нами. Что я буду делать и что уже сделал. Вы же знаете, я не плохой парень. Я всегда переживаю, если допустил ошибку во время матча. Я беспокоюсь из-за мелочей. Я очень ценю поддежку. Я ценю даже тех людей, которые пишут что-то плохое. Их мнение для меня тоже важно.



Это было сложное лето. Но вы же меня знаете, я всегда улыбаюсь. Что бы ни происходило, я всегда смотрю вперёд. Три месяца назад у меня родился ребенок. Я держался подальше от соцсетей, проводил больше времени со своей семьёй, с детьми. Пытался сосредоточиться на тренировках», — цитирует Кузнецова официальный «твиттер» «Вашингтона».

НХЛ простила Кузнецова за наркотики. Это даже не наказание В ИИХФ действовали намного жёстче.