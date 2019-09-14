Тренер «Вашингтона»: надеюсь, Кузнецов теперь станет образцом поведения

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о ситуации с нападающим Евгением Кузнецовым. Российский форвард «столичных» уличён в употреблении кокаина и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в НХЛ — на три матча.
«Мы с Кузей разговаривали несколько раз. Сейчас тот момент, который определит его карьеру, его дальнейшую жизнь. Думаю, Евгений сейчас просто рад, что всё это осталось позади и НХЛ вынесла свое решение.
Я всегда стараюсь поддерживать своих игроков, но мне крайне важно наблюдать, что человек понимает свою ошибку и признаёт её. Мне было важно увидеть его реакцию.
Конечно, Кузнецов переживает тяжёлый момент в жизни, но это отличная возможность встать на правильный путь. Надеюсь, Кузнецов станет образцом примерного поведения», — цитирует тренера Washington Post.
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