Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 14 сентября состоялось шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Куньлунь» проиграл «Трактору» — 1:2.

«Салават Юлаев» одолел «Амур» — 3:2.

«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» — 3:5.

«Северсталь» обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.

«Витязь» победил «Сибирь» — 3:2 Б.

«Спартак» проиграл «Сочи» — 0:1.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.