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Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 14 сентября состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Куньлунь» проиграл «Трактору» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кэлоф (Гика, Седлак) – 18:02' (5x5)   0:2 Виртанен (Терещенко, Гика) – 37:10' (5x5)   1:2 Фу (Кракнелл, Вольски) – 59:42' (6x5)

«Салават Юлаев» одолел «Амур» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Хартикайнен (Панин, Умарк) – 8:04' (5x5)   1:1 Лазарев (Йордан) – 11:02' (4x5)   2:1 Баранов (Умарк, Маннинен) – 19:59' (5x5)   2:2 Руденков (Зогорна, Витасек) – 29:47' (5x3)   3:2 Сошников (Коледов) – 50:02' (5x5)

«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» — 3:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бикмуллин (Шарипзянов, Грошев) – 03:54' (5x5)   1:1 Обидин (Кучерявенко, Мозер) – 06:36' (5x5)   1:2 Доус (Мацек) – 19:39' (5x5)   2:2 Бикмуллин (Захарчук) – 28:12' (5x4)   3:2 Бикмуллин (Сергеев, Хафизов) – 30:44' (5x5)   3:3 Плэтт (Секстон, Холланд) – 34:14' (5x5)   3:4 Мозер (Кучерявенко, Обидин) – 44:32' (5x5)   3:5 Доус – 55:47' (5x4)

«Северсталь» обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Вовченко (Трубачёв, Гераськин) – 06:15' (5x5)   2:0 Вовченко (Хабаров, Гераськин) – 17:04' (5x5)   2:1 Круглов – 28:11' (5x5)   2:2 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 32:28' (5x4)   3:2 Трубачёв – 65:00' ( ПБ)

«Витязь» победил «Сибирь» — 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Миловзоров, Логинов) – 09:10' (5x5)   1:1 Шевченко (Ержабек) – 28:18' (5x5)   1:2 Ермаков (Пельтола) – 35:07' (5x5)   2:2 Шинкевич (Лаюнен, Гребенщиков) – 48:56' (4x4)   3:2 Чернов – 65:00' ( ПБ)

«Спартак» проиграл «Сочи» — 0:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Алтыбармакян (Лугин, Точицкий) – 26:26' (5x4)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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