Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 14 сентября состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Куньлунь» проиграл «Трактору» — 1:2.
«Салават Юлаев» одолел «Амур» — 3:2.
«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» — 3:5.
«Северсталь» обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.
«Витязь» победил «Сибирь» — 3:2 Б.
«Спартак» проиграл «Сочи» — 0:1.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 15 сентября 2019
-
00:00
- 14 сентября 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:57
-
22:36
-
22:23
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:46
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
19:51
-
19:44
-
19:39
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:46
-
18:42
-
18:27
-
18:20
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:37
-
17:07
-
16:50
-
16:37
-
16:17