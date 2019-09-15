Тарасенко: одного Кубка Стэнли «Сент-Луису» недостаточно, мы хотим ещё

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил о желании выиграть ещё один Кубок Стэнли

«Один чемпионский титул — этого недостаточно. Мы больше не хотим проигрывать. У нас довольно молодой состав, и очень хорошо, что молодые ребята начинают карьеру, получив опыт борьбы за Кубок. До нашего чемпионства я думал, что если мы победим, этого будет достаточно. Но мы снова хотим выиграть», — приводит слова Тарасенко официальный сайт лиги.

В 2019 году «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году.

Последней командой НХЛ, которая смогла завоевать Кубок Стэнли два раза подряд был «Питтсбург Пингвинз», который выигрывал плей-офф турнира в 2016 и 2017 годах.