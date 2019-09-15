Потерпит ли «Магнитка» пятое поражение подряд?

Сегодня, 15 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
К матчу с минским «Динамо» магнитогорский «Металлург» подходит на 11-м месте в Восточной конференции с тремя поражениями в трёх матчах после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера. В общей сложности уральский клуб проиграл четыре матча кряду.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор»;
— СКА — «Йокерит»;
— «Торпедо» — «Авангард»;
— «Динамо» Мн — «Металлург» Мг.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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