Кравчук: в случае с Бурдасовым в НХЛ сработал фактор Плотникова

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о причинах неудачных переговоров Антона Бурдасова с клубами НХЛ.
«Учитывая омоложение лиги, менеджеры изначально без оптимизма смотрят на подписание легионера среднего возраста, который никогда не играл в НХЛ, но имеет определённые запросы по роли в команде, по финансам. Всегда лучше взять дешёвого молодого хоккеиста из низших лиг, который прошёл всю систему местного хоккея и к ней уже адаптирован.
Также работает, образно говоря, фактор Сергея Плотникова — интересного форварда СКА и сборной России, чемпиона мира, который несколько лет назад пробовал себя в «Питтсбурге». Тренер в Плотникова так и не поверил, не всё получилось и у самого форварда. В итоге клубу было тяжело найти обмен, возникли проблемы. А лишние проблемы никому не нужны», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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